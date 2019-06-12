"Горку-батут" в Нижегородской области закрыли после травмирования 6-летней девочки Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

"Горку-батут" в Нижегородской области закрыли после травмирования 6-летней девочки в Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 18 июня 2019 года.

Индивидуальный предприниматель подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

По версии следствия, 13 мая 2019 года в р.п. Дальнее Константиново во время развлечения на игровом оборудование "Горка-батут" 6-летняя девочка сломала руку.

Следователи СК полагают, что травмирование ребенка произошло в результате несоблюдения индивидуальным предпринимателем установленных правил эксплуатации надувного оборудования и оказания им платных услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителей).

Работа надувного оборудования в районом поселке прекращена, расследование продолжается.

Ранее, владелец батутного центра в Кстовском районе Нижегородской области осуждён из-за травмирования ребёнка на аттракционе. Приговором суда подсудимому было назначено 320 часов обязательных работ.