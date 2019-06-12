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Происшествия

Похитителей икон из Макарьевского монастыря приговорили к реальным и условному сроку

18 июня 2019 11:47  [93] Происшествия
Одна из похищенных икон

Одна из похищенных икон

Фото: региональное ГУ МВД РФ

Похитителей икон из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского Макарьевского монастыря приговорили к реальным и условному сроку. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

В этом преступлении обвинялась группа мужчин из четырех человек. Они обвинялись в краже десяти икон на сумму почти в 30 млн рублей.

Мужчины совершили кражу в 2018 году. Один из них после окончания богослужения спрятался в Успенском соборе. Ночью он сломал киоты и, открыв окно второго этажа, спустил на веревке десять икон во двор монастыря. Среди них – "Преподобный Макарий" и "Святой Николай Чудотворец" с мощами, "Преподобные Василий и Савватий", "Спас Нерукотворный", "Собор Архангела Михаила", "Преображение Господне" и другие. Затем через находящуюся на реконструкции башню он передал похищенное подельникам.

Осужденных задержали почти через две недели после преступления и возбудили уголовное дело о краже (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, пять преступлений) и хищении предметов, имеющих особую ценность (п. "а" ч.2 ст. 164 УК РФ).

В настоящее в отношении обвиняемых вынесен приговор. Троим назначено наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 5 до 9 лет, одному – в виде лишения свободы условно.

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