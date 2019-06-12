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Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 26 июня 2019 года. Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, начало в 18:30 в школе № 176 (ул. Карла Маркса, 17).
Напомним, по итогам предыдущей встречи Владимира Панова с жителями Советского района 30 мая стало известно, что благоустройство Щелоковского хутора планируют начать в начале июля 2019 года. В 2019 году из федерального бюджета направлено на реконструкцию музея народного зодчества 35 млн рублей.
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