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Общество

Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 26 июня

18 июня 2019 12:26  [44] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 26 июня 2019 года. Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, начало в 18:30 в школе № 176 (ул. Карла Маркса, 17).

Напомним, по итогам предыдущей встречи Владимира Панова с жителями Советского района 30 мая стало известно, что благоустройство Щелоковского хутора планируют начать в начале июля 2019 года. В 2019 году из федерального бюджета направлено на реконструкцию музея народного зодчества 35 млн рублей.

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