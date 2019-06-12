Господдержка фермеров: кому будут давать гранты в Нижегородской области? Общество

В Нижегородской области стартует новая поддержка для фермеров в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил министр сельского хозяйства Николай Денисов в ходе рабочего визита в фермерские хозяйства Ардатовского района.

На что пойдут гранты?

В 2019 года по линии национального проекта фермерским хозяйствам будут предоставляться гранты:

- на развитие

- на возмещение части затрат на реализованную продукцию

- приобретение сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники (для потребительских кооперативов).

Условия получения гранта

Поддержка будет предоставляться победителям конкурсных отборов, которые региональный минсельхоз планирует провести в конце июля-начале августа 2019 года.

"Всего на развитие малых форм хозяйствования в 2019 году будет направлено более 270 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше чем в 2018 году. Так, например полученный грант в 5 млн рублей помог ардатовскому фермеру построить животноводческий двор почти на 100 голов крупного рогатого скота, тем самым был дан старт развитию молочного животноводства", - сообщил Николай Денисов.

Финансовая сторона АПК

В 2019 году на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей из областного и федерального бюджетов выделено 3,9 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Только на овощеводство пойдет около 32 млн рублей из этой суммы.

У нижегородских аграриев также есть возможность получить средства на развитие хозяйства из федерального бюджета. Инвесторы могут рассчитывать на компенсацию части затрат по кредитам. Правительство РФ планирует выделить Нижегородской области почти 123 млн рублей на поддержку инвесторов в агропромышленном комплексе.

В рамках действия этого распоряжения, товаропроизводители также могут возместить свои затраты на строительство, модернизацию и реконструкцию новых и действующих производственных мощностей, приобретение техники и оборудования по инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года.

Кроме того, с 2019 года в Нижегородской области начнут действовать новые механизмы стимулирования сельхозстрахования. Товаропроизводители смогут получить дополнительные денежные средства, если застрахуют более 30% будущего урожая.

От амбиций к практике

В 2018 году в Нижегородской области с открытого грунта было собрано около 25 тысяч тонн урожая. Причем, по некоторым показателям ожидания даже оказались превышены.

Так министерство сельского хозяйства сообщило, что Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объемам площадей картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах.

В 2019 году ведется строительство комплекса круглогодичного выращивания овощей. В проект ОАО Агрокомбинат "Горьковский" вложено 2 млрд рублей.

Зачем это нужно современному человеку?

Благодаря современным технологиям большинство людей потеряло связь с земледелием. Огородничество превратилось в хобби, а сельское хозяйство стало узкой, сугубо профессиональной отраслью.

Сельскохозяйственной продукцией регион снабжают крепко стоящие на ногах производители и переработчики сельхозпродукции, а также небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, производящие экологически чистую продукцию.

Напомним, глава региона Глеб Никитин принял решение увеличить господдержку животноводства на 33% из областного бюджета в 2019 году.