Подрядчик по благоустройству нижегородского "Сквера им.1905 года" постарается выполнить работы за 60 дней Общество

Фото: Анна Вингурт

Подрядчик по благоустройству "Сквера им.1905 года" постарается выполнить работы за 60 дней. Об этом главный инженер ООО "Вымпелоптторг" Евгений Новожилов рассказал в ходе проверки с участием заместителя главы Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова 18 июня 2019 года.

Контракт с подрядчиком заключили 3 июня, неделю назад рабочие вышли на площадку. У подрядчика есть два месяца на благоустройство сквера.

"Постараемся за 60 дней сквер сделать комфортным, чтобы жители Нижнего Новгорода получали удовольствие, гуляя здесь", – добавил он.

По словам Виктора Сдобнякова, перед подрядчиком в этом году стоит двойная задача: доделать то, что не успел другой исполнитель в прошлом году, и выполнить вторую очередь благоустройства.

"В 2018 году администрация района в качестве заказчика применила к подрядчику штрафные санкции. Сумма составила более 1 млн рублей. Кроме того, в течение пяти лет будет действовать гарантия на все выполненные ими работы и материалы", – подчеркнул заместитель главы города.

В августе прошлого года работы стоимостью 51,69 млн рублей должен был проводить ООО "Жилищно-коммунальный холдинг". Позднее, организация отказалась от исполнения контракта. Работы выполнял другой участник торгов – ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" (г. Заволжье). Новый контракт был заключен 27 сентября. Работы необходимо было выполнить в срок до 31 декабря 2018 года. Теперь подрядчик - ООО "Вымпелопторг".

Позднее сообщалось, что прежний подрядчик должен был устранять дефекты благоустройства сквера c середины апреля этого года.

Всего по городу в этом году должны благоустроить 15 общественных пространств. Это вторые очереди работ в парках и скверах, начатые в прошлом году, а также восемь новых.

Общественные пространства, которые благоустраивают в этом году.

Автозаводский район:

1. Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова) — 2 очередь

2. Парк культуры и отдыха Автозаводского района (игровой комплекс)

Канавинский район:

1. Сквер "Канавинский" по Московскому шоссе — 1 очередь

Ленинский район:

1. Парк "Дубки" (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя) — 2 очередь

2. Пляж на берегу затона имени 25 лет Октября

Московский район:

1. Бульвар Авиастроителей — 1 очередь

2. Сквер имени Грабина — 2 очередь

Нижегородский район:

1. Сквер имени 1905 года — 2 очередь

2. Парк имени Кулибина (игровой комплекс)

3. Зона отдыха на берегу Гребного канала

Приокский район:

1. Территория Щелковского хутора (ближайший дом — № 32, Анкудиновское шоссе) — 2 очередь

2. Игровой комплекс на ул. Сурикова, за домами 6 и 10

Советский район:

1. Пляжные зоны на Втором и Третьем озерах Щелоковского хутора — 2 очередь

2. Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина — 1 очередь

Сормовский район:

1. Парк "Светлоярский" — 1 очередь.