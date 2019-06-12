Владелец нижегородского ОКН - флигеля усадьбы Веселовской на Б.Печерской начнет работы в течение лета Экономика

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Владелец нижегородского ОКН - флигеля усадьбы Е.В.Веселовской на ул.Б.Печерской,3 начнет работы в течение лета. Об этом стало известно в ходе рейда по проверке состояния объектов культурного наследия, находящихся в частной собственности 18 июня 2019 года.

Всего, около 250 ОКН в Нижнем Новгороде полностью или частично находятся в частой собственности, и примерно 30 из них, по сегодняшним данным, требуют вмешательства управления в связи с тем, что собственник уделяет мало внимания состоянию здания. Исполняющий обязанности руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия области Игорь Петров подчеркнул, что инвентаризация еще не закончена, поэтому список нерадивых собственников будет пополняться.

СПРАВКА:

Здание построено в 1839 году по проекту Георга Кизеветтера в первой половине XX века было надстроено двумя этажами, и в таком виде в 1950-х годах признано объектом культурного наследия регионального значения. Дом был жилым, многоквартирным, его расселение завершено несколько лет назад. Сегодня состояние конструктивной части здания не вызывает опасения у экспертов, но его фасад и кровля требуют срочного ремонта. После нескольких встреч специалистов управления с собственником эта работа была начата: владелец подготовил и согласовал проектную документацию, заключил договор с лицензированной организацией, имеющей право проводить такие работы на ОКН. Предполагается, что ремонт на объекте культурного наследия начнется этим летом.

Напомним, что Глеб Никитин поручил провести ревизию всех объектов культурного наследия, которые находятся в частной собственности.

Ранее Глеб Никитин подписал постановление о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной собственности Нижегородской области.