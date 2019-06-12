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Происшествия

Подозреваемый в похищении 6-летнего мальчика гражданин Узбекистана задержан в Нижнем Новгороде

19 июня 2019 09:20  [55] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Подозреваемый в похищении 6-летнего мальчика гражданин Узбекистана задержан в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 19 июня 2019 года.

Накануне, 18 июня следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции (6 отдел УУР ГУ МВД России по Нижегородской области) задержан второй соучастник данного преступления. Им оказался 25-летний мужчина.

По версии следствия, 12 июня 2019 года в вечернее время 24-летний мужчина, находясь около социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Канавинском районе, выманил ребенка с территории центра и пытались скрыться.

Местонахождения пропавшего мальчика было установлено 13 июня и в тот же день задержан первый фигурант. Ребенок помещен в реабилитационный центр.

Как установили следователи СК, мальчик неоднократно просил похитителей отвезти его в реабилитационный центр или к матери.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинении и избрана мера пресечения. Он гражданин Республики Узбекистан, на территории Российской Федерации находился нелегально. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что волонтеры искали 6-летнего Влада Сидорова, который пропал из ГКУ "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Бригантина" (ул. Тепличная, 1а).

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