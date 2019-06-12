Нижегородские депутаты одобрили передачу зданий рядом с Шуваловской свалкой для рекультивации Экономика

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Нижегородские депутаты одобрили передачу зданий рядом с Шуваловской свалкой для дальнейшей рекультивации участка. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании думы Нижнего Новгорода 19 июня 2019 года.

Депутаты рассмотрели изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества, предложенный председателем комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Светланой Помпаевой.

Согласно изменениям, в ближайшее время ГБУ НО "Кадастровая оценка" будет передано девять нежилых зданий по адресу: канал Шуваловский, д.1 (литеры: А, Б, В, Ж, К, Л, М, Н, С). Территория, на которой находятся эти здания вместе со свалкой, подлежит рекультивации.

Ранее сообщалось, что рекультивация Шуваловской свалки начнется после ликвидации находящихся рядом с ней объектов недвижимости.