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13 июня 2019 16:32  [209] Рекультивация Шуваловской свалки начнется после ликвидации находящихся рядом с ней объектов недвижимости
Общество

Рекультивация Шуваловской свалки начнется после ликвидации находящихся рядом с ней объектов недвижимости

13 июня 2019 16:32  [209] Общество

Фото: соцсети

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рекультивация Шуваловской свалки начнется после ликвидации, находящихся рядом с ней объектов недвижимости. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 13 июня 2019 года.

Депутаты рассмотрели изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева сообщила, что в ближайшее время планируется передача ГБУ НО "Кадастровая оценка" девяти нежилых зданий по адресу: канал Шуваловский, д.1 (литеры: А, Б, В, Ж, К, Л, М, Н, С). Территория, на которой находятся эти здании, вместе с территорией Шуваловской свалки подлежит рекультивации.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода сообщала, что начало работ по рекультивации свалки предположительно начнется в 2020 году. Проект рекультивации разработает волгоградский "Гипроводстрой", который ранее также выигрывал этот аукцион, но с компанией расторгли контракт из-за того, что организация не смогла вовремя получить заключение государственной экологической экспертизы свалки.

Стоит отметить, что по территории Шуваловского канала могут проложить высокоскоростную магистраль (ВСМ). При этом в настоящее время вопрос о том, будет ли ВСМ проходить по территории Нижегородской области пока не решен.

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