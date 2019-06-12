Дума поддержала передачу помещения под нижегородский центр управления парковками

Депутаты нижегородской Думы поддержали передачу в муниципальную собственность пяти помещений, где в рамках концессионного соглашения будет организован центр мониторинга и управления парковками. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании городской Думы 19 июня 2019 года.
Общая площадь этих помещений составляет 601 кв.м. Они расположены в здании по адресу: ул. Бринского, 3А (это бывшее здание поста ГИБДД).
Ранее сообщалось, концессию на создание парковочных мест в Нижнем Новгороде планируют подписать в октябре.
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