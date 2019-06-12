Нижегородские депутаты одобрили передачу участков в ЖК "Новая Кузнечиха" в муниципальную собственность

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Депутаты Гордумы поддержали передачу в собственность Нижнего Новгорода двух земельных участков под строительство детского сада на 280 мест и школы в ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Нижегородской думы 19 июня 2019 года.
Общая площадь участков – 40 540 кв.м. Инициатором передачи выступило "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода".
Ранее агентство сообщало, что детский сад и школу построят в ЖК "Новая Кузнечиха".
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