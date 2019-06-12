Довыборы депутатов нижегородской Думы назначены на 8 сентября 2019 года. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 19 июня.
Депутаты единогласно поддержали эту дату.
Проведение довыборов связано с досрочным сложением полномочий некоторыми депутатами: Алексеем Гойхманом, Валерием Гельжинисом, Иваном Карнилиным, Сергеем Каргиным, Николаем Ингликовым.
Ранее, в областном центре, где проходило голосование по выдвижению кандидатов от партии на довыборы депутатов городской Думы.
По предварительным результатам, наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:
Избирательный округ №9 (Ленинский район):
-Татьяна Скоробогатова - председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области – 73,1%
Избирательный округ №15 (Канавинский район):
- Руслан Станчев - генеральный директор телекомпании "Волга" - 73,6%
Избирательный округ №16 (Канавинский район):
- Инна Ванькина - директор Нижегородского государственного цирка – 69,7%
Избирательный округ №21 (Сормовский район):
- Павел Пашинин - директор по развитию ООО "Нижегородский завод теплообменного оборудования" - 75,1%
Избирательный округ №24 (Сормовский район):
- Евгений Костин - президент Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития - 76,8%.
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