Довыборы депутатов нижегородской Думы назначены на 8 сентября Политика

Довыборы депутатов нижегородской Думы назначены на 8 сентября 2019 года. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 19 июня.

Депутаты единогласно поддержали эту дату.

Проведение довыборов связано с досрочным сложением полномочий некоторыми депутатами: Алексеем Гойхманом, Валерием Гельжинисом, Иваном Карнилиным, Сергеем Каргиным, Николаем Ингликовым.

Ранее, в областном центре, где проходило голосование по выдвижению кандидатов от партии на довыборы депутатов городской Думы.

По предварительным результатам, наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты:

Избирательный округ №9 (Ленинский район):

-Татьяна Скоробогатова - председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области – 73,1%

Избирательный округ №15 (Канавинский район):

- Руслан Станчев - генеральный директор телекомпании "Волга" - 73,6%

Избирательный округ №16 (Канавинский район):

- Инна Ванькина - директор Нижегородского государственного цирка – 69,7%

Избирательный округ №21 (Сормовский район):

- Павел Пашинин - директор по развитию ООО "Нижегородский завод теплообменного оборудования" - 75,1%

Избирательный округ №24 (Сормовский район):

- Евгений Костин - президент Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития - 76,8%.