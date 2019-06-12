Нижегородский "Русполимет" заключил контракт с аэрокосмической Hanwha Aerospace Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородское ПАО "Русполимет" заключил контракт на поставку авиационных колец с южнокорейской аэрокосмической компанией Hanwha Aerospace. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского металлургического завода.

Hanwha Aerospace занимается разработкой авиадвигателей в том числе для международной корпорации Pratt & Whitney, входящей в "большую тройку" производителей авиадвигателей вместе с "Rolls-Royce" и "General Electric". Помимо авиадвигателей, "Pratt & Whitney" производит газотурбинные установки для промышленных целей, двигатели для локомотивов и ракетные двигатели.

Контракт между "Русполиметом" и Hanwha Aerospace будет действовать 10 лет. Причем стороны договорились, что уже через три года перечень поставок расширится.

Напомним, что в конце 2018 года руководитель "Русполимета" Виктор Клочай на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым рассказал о перспективах экспорта завода. По словам Клочая, в 2019 году экспортные поставки "Русполимета" достигнут 3 млрд рублей, тогда как в 2018 году эта сумма равнялась 2 млрд рублей. К 2024 году "Русполимет" намерен увеличить экспорт до 6 млрд рублей.

СПРАВКА:

"Русполимет" - производитель специальных сталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них (кольцевая продукция, поковки, прутки) для авиации, энергетического и общего машиностроения. Сегодня "Русполимет" - завод полного передельного цикла (от сырья до готовых изделий) с набором самого современного металлургического оборудования.