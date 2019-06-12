Последние новости рубрики Бизнес
19 июня 2019 13:21  [91] Нижегородский "Русполимет" заключил контракт с аэрокосмической Hanwha Aerospace
19 июня 2019 12:22  [108] Нижегородский водоканал планирует в 2019 году на 30% увеличить замену водопроводных сетей
19 июня 2019 11:37  [182] По пять представителей горадминистрации и общественности вошли в совет директоров Нижегородского водоканала
18 июня 2019 18:05  [177] Альфа-Банк организовал доставку карт в день заказа
18 июня 2019 17:41  [259] Альфа-Банк открыл ипотечный центр в Нижнем Новгороде
17 июня 2019 12:35  [222] Руководство "Гидромаша" на выставке Ле Бурже проведет переговоры о перспективах сотрудничества
14 июня 2019 16:12  [360] Глеб Никитин подписал постановление о сдаче объектов культурного наследия в аренду за один рубль
13 июня 2019 17:29  [431] "Ростелеком" и Mail.ru Group станут совместно разрабатывать продукты для цифрового школьного образования
13 июня 2019 15:13  [719] Банк "Открытие" обеспечил 10 тысяч транзакций во время отборочных туров ЧЕ-2019 в Нижнем Новгороде и Саранске
13 июня 2019 14:59  [394] "Национальная система сертификации" Росстандарта пополнилась очередным нижегородским продуктом
Бизнес

Нижегородский "Русполимет" заключил контракт с аэрокосмической Hanwha Aerospace

19 июня 2019 13:21  [91] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородское ПАО "Русполимет" заключил контракт на поставку авиационных колец с южнокорейской аэрокосмической компанией Hanwha Aerospace. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского металлургического завода.

Hanwha Aerospace занимается разработкой авиадвигателей в том числе для международной корпорации Pratt & Whitney, входящей в "большую тройку" производителей авиадвигателей вместе с "Rolls-Royce" и "General Electric". Помимо авиадвигателей, "Pratt & Whitney" производит газотурбинные установки для промышленных целей, двигатели для локомотивов и ракетные двигатели.

Контракт между "Русполиметом" и Hanwha Aerospace будет действовать 10 лет. Причем стороны договорились, что уже через три года перечень поставок расширится.

Напомним, что в конце 2018 года руководитель "Русполимета" Виктор Клочай на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым рассказал о перспективах экспорта завода. По словам Клочая, в 2019 году экспортные поставки "Русполимета" достигнут 3 млрд рублей, тогда как в 2018 году эта сумма равнялась 2 млрд рублей. К 2024 году "Русполимет" намерен увеличить экспорт до 6 млрд рублей.

СПРАВКА:
"Русполимет" - производитель специальных сталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них (кольцевая продукция, поковки, прутки) для авиации, энергетического и общего машиностроения. Сегодня "Русполимет" - завод полного передельного цикла (от сырья до готовых изделий) с набором самого современного металлургического оборудования.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph