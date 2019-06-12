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Общество

Чрезвычайные ситуации прогнозируются в Нижнем Новгороде из-за жары

19 июня 2019 14:43  [154] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Чрезвычайные ситуации прогнозируются в Нижнем Новгороде из-за жары. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС РФ.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 20 по 22 июня в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается жара от +30º до +32º.

В связи с анимальной жарой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые спровоцируют природные пожары.

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