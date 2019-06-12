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Экономика

"Аэрозолекс", создающий производства диметилового эфира в Дзержинске, получит от области льготы на 40 млн рублей

19 июня 2019 17:31  [81] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

ОО "Аэрозолекс", которое создает в Дзержинске первое в России и СНГ производство диметилового эфира, получит из бюджета Нижегородской области льготы на 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Обсуждение проекта инвестиционного соглашения между правительством области и компанией обсудили депутаты парламента на заседании комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма.

Производственный комплекс "Аэрозолекс" введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Стоимость создания производства составила 812 млн рублей.

Компания выпускает диметиловый эфир высокой чистоты, который используется в качестве пропеллента при производстве аэрозолей косметического, бытового назначения и при производстве товаров для строительного сектора. ДМЭ высокой чистоты также применяется в качестве вспенивающего агента при производстве строительных упаковочных материалов, в качестве хладагента и в ряде иных применений.

Сейчас предприятие осуществляет поставки продукции российским и европейским потребителям.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, инвестиционное соглашение между региональным правительством и ООО "Аэрозолекс" предполагает предоставление льготы по налогу на имущество в размере 33,21 млн рублей, а также по налогу на прибыль в размере 6,735 млн рублей.

Бюджетный эффект от реализации проекта составит 47,467 млн рублей (без учета НДФЛ). По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности завода сумма налоговых поступлений от завода составит ежегодно 49,325 млн рублей (без учета НДФЛ).

Напомним, что сегодня депутаты на заседании комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма также обсудили проект инвестиционного соглашения между правительством области и ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово), на территории которого ведется строительство комплекса переработки нефтяных остатков.

"Реализация проектов обеспечит увеличение объемов продукции, значительным образом повлияет на эффективность работы предприятий. За периоды осуществления инвестиционных проектов будут созданы новые рабочие места, привлечены специалисты с более высоким уровнем квалификации. Так, например, в "Аэрозолексе" будут созданы 27 рабочих мест, а в "ЛУКОЙЛе" - 266. Благодаря этому мы решаем не только экономические задачи, но и социальные вопросы", - сказал заместитель председателя комитета Василий Суханов.

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