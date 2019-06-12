Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла посетить дни памяти Серафима Саровского в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла посетить дни памяти Серафима Саровского в Нижегородской области в ходе рабочей встречи 19 июня 2019 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"В этом году ожидаем, что более четырех тысяч паломников приедут на оба дня празднования. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Также предполагается, что околодесяти тысяч человек прибудут только на основной день празднования. Сейчас проводим всю необходимую подготовку, чтобы паломники чувствовали себя максимально комфортно", - сказал Глеб Никитин.

"Нижний Новгород - это особый город в нашей стране, славный своими традициями. Особым покровителем этой земли является Серафим Саровский", - сказал Патриарх Кирилл.

"Рассчитываем также показать Вам, как проводится работа по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", рассказать о планах. Мероприятия из перечня считаются приоритетными задачами общегосударственного значения. Планируется, что финансирование на их реализацию превысит 14 миллиардов рублей. В перечне 54 мероприятия. Уже в этом году мы рассчитываем, что количество паломников увеличится на 10% до 370 тысяч человек, а к 2023 году - до одного миллиона человек, то есть практически в три раза по сравнению с 2018 годом", - добавил глава региона.

"Это очень важное дело для области и монастыря. Данное место является неким религиозным феноменом", - подчеркнул Патриарх.

Темой обсуждения также стала подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Отмечается, что в мероприятии принял участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Ранее сообщалось, что более 14 млрд рублей направят на развитие туристического кластера "Арзамас—Дивеево—Саров".