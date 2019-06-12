Объемы производства молока и мяса растут в Нижегородской области Общество

Объемы производства молока и мяса растут в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

По итогам пяти месяцев 2019 года хозяйствами всех категорий произведено 264,5 тысяч тонн молока. Отмечается рост – 7,1 тысяч тонн к уровню 2018 года (102,8%). Кроме того, за указанный период произведено 64,8 тысяч тонн мяса, с плюсом 7,8 тысяч тонн (113,7%).

"В Нижегородской области активно ведется работа над тем, чтобы полностью обеспечить местное население молоком и мясом собственного производства ", - сказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По его словам, прирост молока и мяса обеспечивается за счет роста продуктивности коров в рамках проводимой модернизации отрасли - обновления породы стада животных, строительства новых ферм и животноводческих комплексов. Большое внимание в регионе уделяется созданию прочной кормовой базы.

Напомним, в 2018 году в области введено в эксплуатацию 16 животноводческих комплексов общей мощностью 4,7 тысяч голов крупного рогатого скота. В период с 2019-го до 2021 года планируется построить и реконструировать еще 20 комплексов на 9,6 тысяч голов.

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил о решении увеличить господдержку животноводства на 33% из областного бюджета в 2019 году.