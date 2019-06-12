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Культура и отдых

Демонтаж детской площадки начался в нижегородском парке Пушкина

20 июня 2019 12:51  [59] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Демонтаж детской площадки начался в нижегородском парке Пушкина. Об этом сообщили в управлении коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района.

Новая игровая зона будет оборудована в рамках программы "Комфортная городская среда" (ФКГС). Она появится на месте прежней детской площадки со стороны ул. Белинского. В настоящее время там начали демонтировать изношенные игровые элементы.

Для маленьких посетителей установят батут, несколько песочниц, три вида качалок, "качели-гнездо", большая качалка "Карета", карусель, каскад турников, различные спортивные снаряды.

Демонтированные элементы, которые пригодны для дальнейшего использования, будут распределены по другим площадкам района.

Отметим, что 21 июня начнется демонтаж детских игровых элементов и на детской площадке со стороны ул. Тимирязева. Там будет оборудована детская игровая зона для малышей до 5 лет с установкой песочниц, игрового комплекса, каруселей, качалок.

Кроме того, в парке им. Пушкина в рамках ФКГС планируется благоустроить площадку для выгула собак.

Ранее сообщалось, что спил деревьев начался в парке Пушкина в рамках благоустройства.

В марте Институт развития городской среды Нижегородской области опубликовал концепцию благоустройства парка Пушкина.

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