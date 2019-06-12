Проект благоустройства Черниговской набережной
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Проект реставрации Черниговской набережной представили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает проектное бюро Gork Studio.
Напомним, АО "НоваКард" планирует развитие ул. Черниговской (от Метромоста до Молитовского моста), комплексное благоустройство набережной Оки, создание многофункционального центра и преобразование Куйбышевской водонапорной станции в бизнес и арт-объект. Общая длина территории между метромостом и Молитовским мостом. составляет более двух километров. Объем инвестиций составляет 9 млрд рублей.
Компания планирует построить новые и отреставрировать существующие жилые дома на этой территории; преобразовать заброшенную водонапорную станцию, которая является объектом культурного наследия, в бизнес и арт-центр с рестораном и пунктом проката инвентаря для отдыха. На набережной будет создан парк.
Кроме визуализации, бюро принимало участие в разработке предпроектной концепции.
"Сложность задачи заключалась в том, что необходимо было точно отразить рельеф верхней части города, и воссоздать объекты исторической застройки и существующие объекты инфраструктуры, такие как: мукомольный завод, водокачка, набережная, Ромодановский вокзал, мосты, дебаркадер и пр. Другая сложность заключалась в том, чтобы интегрировать в эту объемную, но крайне растянутую среду, объекты жилой застройки, многофункциональные объекты, театр и прогулочно-парковые зоны", - отмечают в проектном бюро.
Ранее сообщалось, что депутаты профильной комиссии Гордумы одобрили передачу двух объектов в рамках развития ул. Черниговской.
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