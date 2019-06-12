Нижегородцы обратились к президенту РФ с просьбой сохранить зоопарк (видео) Общество

Нижегородцы обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить зоопарк "Мишутка" в парке "Швейцария" (парк "Приокский"). Сотрудники учреждения записали соответствующее видеообращение, где попросили остановить ликвидацию зоопарка.



В зоопарке живут 50 видов и более 500 особей животных, в том числе краснокнижных редких исчезающих видов животных, пояснили они.

"Зоопарк входит в президентскую программу по сохранению и размножению амурского тигра. Нижегородские власти в рамках 800-летия города решили сделать подарок нижегородцам. Заказали концепцию развития и реконструкции парка "Швейцария". В этой концепции нас не оказалось – ни нас, ни нашего зоопарка. Просим Вас сохранить наш зоопарк!", - отмечается в обращении.

В январе этого года стало известно, что нижегородская мэрия отказалась от передачи в аренду зоопарка "Мишутка" инвесторам, которые отозвали свои предложения в связи с тем, что срок контракта – 11 месяцев, который предложила администрация, слишком мал. Руководителем парка, куда входит и "Мишутка", является Елена Зубова.

Ранее сообщалось, что более 60 предложений по благоустройству парка "Швейцария" внесли нижегородцы на общественных обсуждениях. Федерация планирует выделить 3 млрд рублей на благоустройство "Швейцарии".