Более 60 предложений по благоустройству парка "Швейцария" внесли нижегородцы на общественных обсуждениях Общество

Фото: Институт урбанистики Нижнего Новгорода

Более 60 предложений по благоустройству парка "Швейцария" ("Приокский") внесли нижегородцы на общественных обсуждениях, которые состоялись 3 июня 2019 года в Приокском районе. Об этом сообщили в Институте урбанистики Нижнего Новгорода.

Жители города высказывали беспокойство за судьбу природных уголков парка и просили сохранить зеленые насаждения. Некоторые говорили об опасности оползней. При этом нижегородцы предположили о возможном автотранспортном трафике и невостребованности многочисленных павильонов. Среди пожеланий было – обеспечить доступную среду, сохранить места для спокойного отдыха и спортивной активности на природе.

Архитектурную концепцию парка "Швейцария" разработало архбюро "КОСМОС". Впервые она была обнародована в марте 2019 года. После этого Институт Урбанистики НН провел три экспедиций по территории «Швейцарии», планы по реорганизации парка несколько раз обсуждали эксперты и жители города.

Генеральный план концепции (бюро "КОСМОС")

В результате разработчик внес в концепцию ряд изменений: количество парковых зон сократилось с десяти до восьми, объектов капитального строительства стало на треть меньше и объекты капитального строительства в урочище "Слуда" были исключены полностью. По просьбам сообщества скейтеров скейтпарк был перенесен в более удобное место.

"Надо отдать должное проектировщику, который внес изменения в проект в связи с пожеланиями жителей. Однако это профессионал, который понимает, что можно реализовать, а что — нет. Такие обсуждения, как состоявшееся, очень полезны, поскольку с их помощью не только высказываются полярные точки зрения, но и ищутся возможности компромисса. Опасения жителей понятны, поскольку в городе давно не было хороших примеров благоустройства. Всем хочется хороших проектов, хорошей реализации, хорошего качества", — подытожила координатор Института Урбанистики НН Зоя Рюрикова.

Генеральный план концепции (бюро "КОСМОС")

Напомним, федерация планирует выделить 3 млрд рублей на благоустройство нижегородского парка Швейцария.

Ранее сообщалось, что в проекте запланированы круглый навесной мост над оврагом и курортная зона.

После реконструкции жителям Нижнего Новгорода предложат самим придумать название парку "Приокский".