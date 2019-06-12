"Андрея Зуева" спустят на воду: нижегородцев приглашают посмотреть Общество

Фото: Дмитрий Косолапов

В пресс-службе завода "Красное Сормово" сообщили, что 21 июня 2019 года в 11:00 на предприятии, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, спустят на воду сухогруз "Андрей Зуев".

Как пояснили на заводе, посетить открытый спуск бесплатно может любой желающий. Войти на предприятие можно через Северную проходную, начиная с 10:30.

Согласно информации, судно станет завершающим в серии из четырёх сухогрузных теплоходов проекта RSD59, построенных для компании "Пола Райз".

Ранее сообщалось, что нижегородский сухогруз "Пола Макария" вошел в международный список лучших судов 2018 года.