Безналичную оплату питания введут во всех школах Арзамаса с 1 сентября Общество

Безналичную оплату питания введут во всех школах Арзамаса с 1 сентября 2019 года в рамках проекта "Эффективная губерния". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области в рамках визита директора по развитию ПСР Госкорпорации "Росатом" Сергея Обозова, где он ознакомился с "бережливыми" проектами города.

Напомним, совместный проект правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" реализуется в регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина с начала 2018 года. В течение прошлого года в "Эффективную губернию" было вовлечено 356 предприятий и учреждений с 1051 проектом.

Всего Сергею Обозову было представлено более 30 разработок, призванных облегчить жизнь жителям города. Проекты стартовали на базе ряда учреждений и администрации города в марте 2019 года, цель каждого из них - повышение качества услуг.

Сегодня в половине школ Арзамаса оплата питания происходит при помощи наличных средств. С введением безналичной оплаты появится родительский контроль над расходами на питание детей.

"Мы убедились, что "бережливые" методы, которые мы используем на производстве, великолепно работают в социальной сфере. Особенно приятно, что они нашли свое применение в Арзамасе, входящем в паломническо-туристический кластер "Арзамас-Саров-Дивеево". Мы уверены, что благодаря проектам "Бережливого муниципалитета" власть разворачивается лицом к людям, видит проблемы и более эффективно их решает", - сказал Сергей Обозов.

"Наше сотрудничество с Росатомом позволяет привлекать ресурсы для реализации новых задач. Так, существует договоренность с одной из компаний-спутников корпорации, которая занимается внедрением платформы "Умный город". Сейчас мы проводим анализ по 34 направлениям, чтобы применить эту технологию в Арзамасе", - отметил Александр Щелоков.

Глава города подчеркнул, что презентация "бережливых" проектов - это этап подготовки к федеральному форуму "Производительность 360".

Всероссийский форум "Производительность 360", посвященный вопросам повышения производительности труда, пройдет 2-3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде. На мероприятие приедут более 500 участников, главы большинства регионов России.