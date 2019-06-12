Общегородская акция "Свеча памяти" пройдет в Нижнем Новгороде 21 июня Общество

Общегородская акция "Свеча памяти" пройдет в Нижнем Новгороде 21 июня 2019 года. Организатором акции выступает Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" совместно с мотоклубом "Ночные Волки - Нижний Новгород" при поддержке департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

В этот день представители молодежных организаций, жители города пройдут колонной "Бессмертного полка" от Речного вокзала до места проведения акции с портретами погибших в Великой Отечественной войне. Кроме того, перед участниками выступит военный ансамбль.

Начало акции в 22:00 (напротив фабрики "Маяк").

В 22:30 планируется встреча мотоколонны, которая будет направляться от Нижегородского кремля и везти в лампаде Вечный огонь. После чего, участники зажгут свечи в память о днях Великой Отечественной войны и выстроятся в слово "Помним".