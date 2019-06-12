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Дороги двух улиц Приокского района отремонтировали после обращения к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову. Как сообщили в пресс-службе администрации города, речь идет об улицах Якушенко и Спасская в поселке Дубенки.
По словам местных жителей, дороги здесь не ремонтировали ни разу.
В качестве ремонтного материала была использована асфальтная крошка (гранулят), которая была получена при ремонте Мызинского моста. По словам главы администрации Приокского района Михаила Шатилова, в этом году подрядчик с Мызинского моста передал администрации района около 1 200 тонн гранулята, который был использован при ремонте грунтовых дорог в частном секторе.
"В ходе ремонта нам активно помогают жители. Дорожникам подсказывают, где находятся ливневые колодцы, которые не следует засыпать, кто-то помогает в разравнивании гранулята. Иногда приходится работать в ночное время, но люди относятся с пониманием, также приходят и советуют где лучше разгрузить", - отметил Шатилов.
Напомним, более 800 млн рублей направят на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор.
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