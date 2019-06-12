Более 800 млн рублей направят в 2019 году на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 800 млн рублей направят на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2019 год..." рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 17 июня.

Изменения в бюджет предполагают выделение на строительство автомобильной дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров на участке Неклюдово-Золотово в г.Бор в 2019 году 817 млн рублей, в 2020 году – около 297 млн рублей, а в 2021 году – 1,682 млрд рублей.

Напомним, что трассу Неклюдово – Золотово начали строить в середине марта текущего года. Данный участок дороги вошел в список расширения магистральной инфраструктуры РФ и будет построен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", одна из целей которого - снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

На сегодняшний день это самая крупная дорожная стройка в Нижегородской области: общая протяженность участков строительства данной трассы превышает 7 км. Длина входящих в состав трассы пяти путепроводов составляет 938 метров. Сейчас из пяти путепроводов строится уже три.

Стоимость строительства составляет около 3,6 млрд рублей. По контракту строительство трассы завершится в 2021 году. В пресс-службе сегодня сообщили, что Сергей Морозов поручил проработать вопрос полного завершения работ в 2020 году.

Ранее стало известно, что дорога "Неклюдово-Золотово" вошла в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что правительство РФ выделит 3 млрд рублей на строительство этой трассы.