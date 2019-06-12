Последние новости рубрики Общество
17 июня 2019 17:54  [77] Кафе "Гурман" открылось в нижегородском универмаге "Сормовские Зори"
17 июня 2019 17:28  [86] Фестиваль "Город молодежи" пройдет в Дзержинске 29 июня
17 июня 2019 16:58  [107] Реклама "Почта Банка" в Нижнем Новгороде признана незаконной, - суд
17 июня 2019 16:47  [129] "Многолетний долг теплоэнергетиков Арзамаса закрыт почти наполовину", - Александр Щелоков
17 июня 2019 16:38  [144] Более 800 млн рублей направят в 2019 году на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор
17 июня 2019 16:26  [139] Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть в Саров Нижегородской области
17 июня 2019 16:05  [141] ЗС НО предложило компенсировать пригородным перевозчикам до 3 рублей за льготников
17 июня 2019 15:27  [183] Карту киосков и рекламных объектов создали в Нижнем Новгороде
17 июня 2019 15:09  [111] "При благоустройстве объектов жители дают очень много ценных рекомендаций", - Денис Москвин
17 июня 2019 14:45  [151] Почти 604 тысячи гектар яровых культур посеяно на полях Нижегородской области в 2019 году
Общество

Более 800 млн рублей направят в 2019 году на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор

17 июня 2019 16:38  [144] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 800 млн рублей направят на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2019 год..." рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 17 июня.

Изменения в бюджет предполагают выделение на строительство автомобильной дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров на участке Неклюдово-Золотово в г.Бор в 2019 году 817 млн рублей, в 2020 году – около 297 млн рублей, а в 2021 году – 1,682 млрд рублей.

Напомним, что трассу Неклюдово – Золотово начали строить в середине марта текущего года. Данный участок дороги вошел в список расширения магистральной инфраструктуры РФ и будет построен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", одна из целей которого - снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

На сегодняшний день это самая крупная дорожная стройка в Нижегородской области: общая протяженность участков строительства данной трассы превышает 7 км. Длина входящих в состав трассы пяти путепроводов составляет 938 метров. Сейчас из пяти путепроводов строится уже три.

Стоимость строительства составляет около 3,6 млрд рублей. По контракту строительство трассы завершится в 2021 году. В пресс-службе сегодня сообщили, что Сергей Морозов поручил проработать вопрос полного завершения работ в 2020 году.

Ранее стало известно, что дорога "Неклюдово-Золотово" вошла в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что правительство РФ выделит 3 млрд рублей на строительство этой трассы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph