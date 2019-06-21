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Общество

Чрезвычайный класс пожароопасности лесов установился в трех районах Нижегородской области

21 июня 2019 11:23  [285] Общество

Чрезвычайный класс пожароопасности лесов установился в трех районах Нижегородской области. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Речь идет о Дзержинске, а также Богородском и Володарском районах.

Кроме того, полностью 4-й класс пожароопасности лесов установился в 30 муниципальных образованиях: Арзамас, Кулебаки, Нижний Новгород, Перевозский, Саров, Семеновский, Ардатовский, Арзамасский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Вознесенский, Воротынский, Воскресенский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Княгининский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Шарангский районы.

Ранее сообщалось, что чрезвычайные ситуации прогнозируются в Нижнем Новгороде из-за жары в +30º…+32º.

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