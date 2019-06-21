Девочка утонула в пруду в Канавинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Девочка утонула в пруду в Канавинском районе Нижнего Новгорода 20 июня 2019 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, происшествие произошло в дневное время. 14-летняя школьница совместно с двумя подружками во время прогулки пришла на пруд, расположенный в районе ул. Айвазовского. Зайдя в воду и сделав несколько шагов, девочка резко ушла под воду. На крики ее подружек прибежали находившиеся неподалеку подростки, один из которых достал тело утонувшей девочки.

С целью установления причин смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Отмечается, что указанный пруд не был оборудован для купания.

Ранее сообщалось, что пятнадцатилетний подросток утонул в пруду в Выксе Нижегородской области.