Угроза здоровью: "борщевик" разросся по 15 районам Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Растение "борщевик" широко распространено в 15 муниципалитетах Нижегородской области. Об этом НИА Нижний Новгород сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Наибольшие площади это растение занимает в городских округах: Чкаловск, Семеновский, Выкса и Бор, а также в Городецком, Краснобаковском, Сосновском, Вачском, Вознесенском, Богородском, Лысковском, Арзамасском, Кстовском, Ардатовском, Варнавинском муниципальных районах.

Откуда взялся борщевик?

Родина борщевика Сосновского - Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье и Турция. Там он растет в горных лесах и на субальпийских лугах. В наши края его завезли как силосную культуру. С этой целью его специально культивировали. Растение прижилось, "одичало" и интенсивно распространилось на заброшенных землях, откосах, обочинах дорог.

Тем не менее, пользы оно принесло мало, местные животные отказались есть борщевик. А в декабре 2014 года растение и вовсе утратило статус сельскохозяйственной культуры. С декабря 2015 года он официально считается сорным.

Как отметили в министерстве, проблема его распространения острая и мониторинг ситуации на территории Нижегородской области проводится ежегодно.

Чем опасен борщевик?

"Борщевик Сосновского" – растение ядовитое. При контакте с борщевиком открытых участков кожи, возникает угроза получения сильных и долго не заживающих ожогов. Опасность представляет состав сока растения, который содержит вещество - фуранокумарин.

"Даже в случае легкого соприкосновения с частями растения - листьями, стеблями, соцветиями, плодами, они оставляют на коже следы ядовитого сока. Под его действием кожные покровы становятся чувствительными к ультрафиолетовым лучам, что может привести к возникновению фотохимических ожогов вплоть до I степени. А также появлению на местах соприкосновения волдырей, язв, образование рубцов", - пояснила агентству заведующая токсикологическим отделением городской больницы №33 Ленинского Нижнего Новгорода Светлана Мудрова.

Она отметила, что, если поражение тела составит более 80%, возникает угроза жизни человека.

Пострадать от борщевика можно, даже не прикасаясь к нему. Как сообщила Светлана Мудрова, в период цветения, который длится практически все лето, растение выделяет сильно пахнущие эфирные масла. Пары, которые попадают через дыхательные пути, вызывают аллергию и могут стать причиной токсического отравления.

Как диагностировать у себя ожог борщевиком?

Так как в состав сока борщевика входят масла, ожог от него выглядит как ожог от горячего масла. Причем первые симптомы не появляются мгновенно.

Находясь на солнце один-два часа, кожа начинает сначала краснеть, чувствуется жжение, зуд. У человека начинает кружиться голова и повышается температура тела.

Затем происходит развитие дыхательной аллергии с насморком, отеком, бронхиальным приступом.

Что делать, если случайно коснулся борщевика?

По словам Светланы Мудровой, после того как вы коснулись борщевика необходимо накрыть плотной тканью открытый участок кожи. Нужно тщательно вымыть пораженный участок кожи с мылом, обработать место обезжиривающими средствами (слабым раствором марганцовки, спиртом или примочками фурацилина) и применить средства от ожогов (пантенол, бепантен, левомиколь). После этого в течение минимум двух суток не подвергать кожу воздействию солнечных лучей. При проявлении аллергических реакций нужно незамедлительно принять антигистаминные средства.

При больших ожогах, пузырях, попадания на слизистую и глаза необходимо немедленно обратиться к врачу.

"Совет - в первую очередь при обнаружении ожогов, чувства зуда, жжения, плохого самочувствия и тем более наличии вздутых водянистых пузырей, необходимо обратиться в ближайший медпункт, аптеку и не заниматься самолечением. В аптеке подскажут, чем лечить ожоги, к какому врачу следует обратиться", - сказала Светлана Мудрова.

ВАЖНО! ни в коем случае нельзя применять для лечения и облегчения симптомов крема, мази на масляной основе, так же, как и масла. Они создают эффект "теплицы", масляная пленка не дает жару от ожогов выйти наружу, и приводит к более глубокому поражению слоев кожи.

Следует аккуратно обрабатывать места на коже, где появились волдыри. Если задеть или нечаянно проткнуть пузырь нельзя убирать кожицу после выхода жидкости. Необходимо обработать его обеззараживающим средством, и оставить заживать. В результате образуется корочка, которую можно будет через какое-то время безболезненно снять.

Как вести борьбу?

Бороться с борщевиком Сосновского очень сложно. Жители на своих приусадебных участках могут применять только механические способы. И то – они оказываются не слишком действенными.

В области ежегодно проводятся массовые мероприятия по уничтожению борщевика, в том числе за счет средств областного бюджета в рамках государственного задания, утвержденного региональным минсельхозом.

В 2018 году в рамках госзаказа за счет средств областного бюджета (8,2 млн руб.) от борщевика Сосновского было обработано порядка 313 га (в 2017 году – 286 га).

В 2019 году финансирование на данные мероприятия увеличено до 11,88 млн руб., что позволит обработать от сорняка 400 га.

Кроме того, работа по борьбе с борщевиком Сосновского ведется и за счет средств муниципальных бюджетов. Сельскохозяйственные организации также осуществляют обработку от сорняка собственными силами, используя химикаты.

Ранее сообщалось, что закон о борьбе с борщевиком хотят разработать в Нижегородской области.