Задержан подозреваемый в тройном убийстве житель Выксунского района Нижегородской области Происшествия

Задержан подозреваемый в тройном убийстве житель Выксы Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 22 июня 2019 года.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 21 июня 2019 года в доме, расположенном в Выксунском районе, мужчина нанес топором удары бывшим жене, теще и тестю. От полученных ранений 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина скончались. Подозреваемый с места преступления скрылся.

Находившейся на месте преступления 7-летней девочке удалось убежать. В настоящее время она находится у родственников.

38-летний мужчина (бывший муж погибшей женщины) задержан 21 июня 2019 года поздним вечером на территории пос. Виля Выксунского района в ходе розыскных мероприятий сотрудниками ППСП МО МВД России "Павловский".

В ходе расследование уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) следователями будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.