Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Дмитрия Войнова Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде 30-летнего Дмитрия Войнова. Об этом сообщает ПСО "Волонтер" 22 июня 2019 года.

18 июня около14:30 он ушёл из дома по адресу: ул. Шаляпина, д. 2 и не вернулся.

Приметы: телосложение среднее, рост 176 см, волосы русые, глаза голубые.

Был одет в синюю рубашку, черные штаны и черные кроссовки.

Особые приметы: шрам на боку, нарост на безымянном пальце.

Информацию о его местонахождении можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска Марии (Дара) 8987-533-80-00.