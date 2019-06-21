Последние новости рубрики Общество
24 июня 2019 11:04  [55] Дзержинск присоединился к всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти"
24 июня 2019 10:31  [78] Подростки пройдут трудовую практику в нижегородском метро
24 июня 2019 10:11  [122] "Умные остановки" установили у Дома Связи и на ул.Полтавской в Нижнем Новгороде
24 июня 2019 09:51  [111] Жителям Дзержинска и Кстова направят более 7 тысяч долговых квитанций за отопление и горячую воду
24 июня 2019 09:11  [162] "ТНС энерго НН" рекомендует передавать показания счетчиков с 23 по 26 число каждый месяц
23 июня 2019 11:30  [322] Виновных в возгорании свалки в Сергачском районе оштрафуют
22 июня 2019 17:42  [390] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Дмитрия Войнова
22 июня 2019 17:08  [306] "Единая Россия" провела акцию "Свеча памяти" в Нижнем Новгороде
22 июня 2019 15:10  [472] Нижегородские муниципалитеты отправят кисеты с землей с мест воинских захоронений в Главный Храм Вооруженных Сил
22 июня 2019 12:39  [366] Операция "Труба" пройдет в Нижегородской области 23 июня
Общество

"Умные остановки" установили у Дома Связи и на ул.Полтавской в Нижнем Новгороде

24 июня 2019 10:11  [122] Общество

Фото: из соцсети Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Умные остановки" установили у Дома Связи и на ул.Полтавской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Работы по монтажу первых 26 умных остановок продолжаются. Уже почти готовы первые 2 павильона, на Большой Покровской у Дома Связи и на Полтавской. По фотографиям можно увидеть отличия от тестовой остановки", - написал он.

Напомним, в конце мая директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Проскура заявил, что места размещения первых умных остановок в Нижнем Новгороде определены. И что восемь готовых павильонов уже находятся на складе.

Первые "умные остановки" планировалось разместить на Московском шоссе (дома 171, 191, 219, 85), пр. Гагарина (Мыза, Щербинки 2), а также две - на ул. Белинского (в том числе остановка на ул. Ашхабадской).

По техническому заданию, каждая "умная остановка" должна "уметь" указывать время прибытия и отбытия общественного транспорта в режиме реального времени, вызывать экстренные службы по телефону 112, оповещать население о ГО и ЧС, строить необходимые маршруты, вызывать такси и иметь доступ в интернет. На остановках также будет организовано видеонаблюдение.

Напомним, всего в рамках концессионного соглашения планируется установить 334 остановки. Первые 134 "умные остановки" будут установлены к сентябрю, остальные – к маю 2019 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph