"Умные остановки" установили у Дома Связи и на ул.Полтавской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Facebook

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Умные остановки" установили у Дома Связи и на ул.Полтавской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на своей странице в социальной сети Facebook.

"Работы по монтажу первых 26 умных остановок продолжаются. Уже почти готовы первые 2 павильона, на Большой Покровской у Дома Связи и на Полтавской. По фотографиям можно увидеть отличия от тестовой остановки", - написал он.

Напомним, в конце мая директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Проскура заявил, что места размещения первых умных остановок в Нижнем Новгороде определены. И что восемь готовых павильонов уже находятся на складе.

Первые "умные остановки" планировалось разместить на Московском шоссе (дома 171, 191, 219, 85), пр. Гагарина (Мыза, Щербинки 2), а также две - на ул. Белинского (в том числе остановка на ул. Ашхабадской).

По техническому заданию, каждая "умная остановка" должна "уметь" указывать время прибытия и отбытия общественного транспорта в режиме реального времени, вызывать экстренные службы по телефону 112, оповещать население о ГО и ЧС, строить необходимые маршруты, вызывать такси и иметь доступ в интернет. На остановках также будет организовано видеонаблюдение.

Напомним, всего в рамках концессионного соглашения планируется установить 334 остановки. Первые 134 "умные остановки" будут установлены к сентябрю, остальные – к маю 2019 года.