Помешал спать: Дзержинец обвиняется в жестоком убийстве двухлетнего ребенка Происшествия

26-летний житель Дзержинска обвиняется в жестоком убийстве двухлетнего ребенка по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 24 июня 2019 года.

По версии следствия, 7 ноября 2018 года в дневное время в квартире дома по ул. Октябрьская Дзержинска обвиняемый, придя домой после работы, ударил несколько раз головой об пол 2-летнего сына сожительницы, который якобы мешал ему отдыхать.

10 ноября 2018 года малыш умер. Родители заявили медикам, что ребенок страдал врожденным заболеванием, и именно это послужило причиной его смерти.

Однако, заключением проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

Дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в тройном убийстве житель Выксунского района.