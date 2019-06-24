"Ёжики - это любовь". Опубликованы фотографии с "Ёжик Party" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Соцсеть

Организаторы "Ёжик Party" в Нижнем Новгороде опубликовали в официальной группе в социальной сети фотографии встречи.

Встреча владельцев ежей прошла в парке Дубки. Там собрались около 20 человек со своими питомцами.

Такие встречи организаторы акции устраивают не в первые. Изначально владельцы ежей собирались на "Ёжик Party" лишь в Москве и Санкт-Петербурге, однако позже мероприятие распространилось на такие города, как Екатеренбург, Челябинск, Минск, Муром. В 2018 году любители ежей собирались в Кстове Нижегородской области.

Акция, помимо развлекательного характера, также несет и социальный подтекст. Например, организаторы призывают не жечь траву, поскольку в ней могут находится мелкие животные, в частности, ежи, зайцы, или некоторые птицы откладывают в гнездах на земле яйца.

"Поджог травы - это смерть для многих семян наших трав. А ещё весной в сухой траве спят маленькие зайчата, ежата, лежат яйца птиц и т. д. Они все или сгорают заживо в огне или задыхаются в дыму. Пожалуйста, не жгите траву весной", - говорят организаторы "Ёжик Party".

Фото - группа Ёжково/Ежик Party в соцсети ВКонтакте