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Общество

ЗС НО предлагает упростить порядок предоставления бесплатного земельного участка многодетным семьям

24 июня 2019 18:15  [160] Общество
ЗС НО предлагает упростить порядок предоставления бесплатного земельного участка многодетным семьям

ЗС НО предлагает упростить порядок предоставления бесплатного земельного участка многодетным семьям

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на заседании 24 июня обсудили проект изменений в закон "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории региона". Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Проектом закона предполагает упрощенный порядок предоставления земельного участка. В частности, предлагается исключить процедуру заключения с многодетной семьей договора о безвозмездной передаче земельного участка в собственность.

Срок информирования многодетной семьи о принятом решении о предоставлении ей земельного участка сокращается с 10 до 5 дней.

"Это важный закон, к которому мы долго шли. Депутаты совместно с правительством региона проводили большое количество рабочих совещаний. Мы нашли компромиссные варианты, сняли все проблемные вопросы. Я уверен, на ближайшем заседании Законодательного собрания мои коллеги поддержат этот закон, и уже через 10 дней после его принятия документ вступит в силу", - отметил заместитель председателя комитета Андрей Тарасов.

Также парламентарии рассмотрели проект изменений в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области". В соответствии с законопроектом запрет на нарушение тишины не будет распространяться на действия по оповещению и информированию населения о чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации.

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