Экс-сотрудник нижегородского депкульта назначен главой департамента культуры Дзержинска Политика

Михаил Пельченков Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Экс-сотрудник департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Михаил Пельченков назначен директором департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба дзержинской администрации.

Соответствующее заявление о его назначении подписал глава города Иван Носков.

Предыдущий руководитель Ольга Тренева уволена по соглашению сторон 17 июня.

После того, как Иван Носков в конце 2018 года был избран главой Дзержинска, в администрации города начались кадровые перестановки.

СПРАВКА:

Михаил Пельченков родился 17 августа 1986 года в городе Горький. У него высшее образование по профилю "Государственное муниципальное управление" с присвоением квалификации "менеджер". Свою трудовую деятельности он начал по специальности, работал с 2006 по 2011 год в частной организации в Нижнем Новгороде, с 2011 по 2015 год - на различных должностях в министерстве спорта и молодежной политики Нижегородской области. С 2015 по 2016 год являлся модератором Фонда развития и поддержки молодежи "Кадровый резерв" в Челябинске. С 2017 по 2019 год работал в департаменте культуры администрации города Нижнего Новгорода.

Женат, воспитывает сына.