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Политика

Иван Носков избран главой Дзержинска

06 декабря 2018 12:32  [126] Политика
Иван Носков

Иван Носков

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Иван Носков избран главой Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Думы города 6 декабря.

Избрание Ивана Носкова состоялось на сегодняшнем заседании городской Думы.

По итогам конкурса, состоявшегося 5 декабря, кандидатами на должность были зарегистрированы исполняющий обязанности главы администрации Иван Носков, заместитель главы администрации Анатолий Слизов, директор департамента управления делами администрации Сергей Архипов.

Как пояснили в Гордуме, Анатолий Слизов сегодня снял свою кандидатуру, поэтому голосование проходило по двум кандидатам.

По результатам открытого голосования главой города стал Иван Носков, чью кандидатуру выдвинул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Президиумом политсовета НРО партии "Единая Россия". Кандидатуру Ивана Носкова депутаты городской Думы поддержали единогласно.

В проект решения "Об избрании главы города" была внесена поправка, которая продлевает срок работы главы Дзержинска до двух лет.

На заседании Думы вновь избранный глава города Иван Носков принес присягу и с этого момента приступил к исполнению полномочий.

Ранее сообщалось, что Иван Носков с февраля по ноябрь 2018 года работал в должности заместителя главы города Нижнего Новгорода, курирующего вопросы жилья и инженерной инфраструктуры, благоустройства, организационно-кадрового обеспечения, безопасности и мобилизационной подготовки. Назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Дзержинска на заседании городской Думы 13 ноября. За его кандидатуру проголосовали все 34 присутствующих на заседании депутата.

Напомним, что 13 ноября депутаты Думы Дзержинска на внеочередном заседании одобрили прекращение полномочий главы администрации города Виктора Нестерова и его первого заместителя Анатолия Слизова. При этом Слизов остался в муниципалитете – он назначен заместителем главы администрации и до назначения нового руководства будет исполнять обязанности главы городского округа.

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