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Политика

НРО "Справедливой России" определило кандидатов на довыборы в ЗС НО и на замену Александру Разумовскому в Гордуму

24 июня 2019 18:49  [155] Политика

НРО "Справедливой России" определило кандидатов на довыборы в Законодательное собрание Нижегородской области и на замену депутату Александру Разумовскому в Думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте партии.

Кандидатом в депутаты ЗС НО на довыборах по одномандатному избирательному округу №20 принято решение выдвинуть Владимира Пияшова, возглавляющего местное отделение партии в Приокском районе Нижнего Новгорода.

На замену Александра Разумовского, который станет депутатом Законодательного собрания, члены партии "Справедливая Россия" внесли в избирательную комиссию Нижнего Новгорода кандидатуру Евгения Сабашникова для замещения вакантного мандата депутата городской Думы.

Ранее сообщалось, что мандат Законодательного собрания Нижегородской области по округу №20 освободился в связи со сложением полномочий экс-гендиректора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Алексея Коваленко.

Основной причиной досрочного прекращения деятельности депутата является переход на другую должность. В 2018 году в связи с ротационным решением ПАО "ЛУКОЙЛ" Алексей Коваленко, занимавший должность генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" был переведен на должность генерального директора АО "ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ" в Румынию.

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