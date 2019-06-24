НРО ЛДПР определилась с кандидатами на довыборах в ЗС НО и Думу Нижнего Новгорода Политика

НРО ЛДПР определилась с кандидатами на довыборах в Законодательное собрание Нижегородской области и в Думу Нижнего Новгорода VI созыва. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель партии.

Члены партии решили выдвинуть по округ №20 (Кстовкий район) в ЗС НО выдвинуть координатора Кстовской районной организации ЛДПР Виктора Полозкова.

В Думу Нижнего Новгорода по округу №9 (Ленинский район) будет выдвинут Максим Большаков, по округу №15 (Канавинский район) — Александр Сидельников, по округу №16 (Канавинский район) — Иван Кондрашов, по округу №21 (Сормовский район) — Артём Сизов, по округу №24 (Сормовский район) — Анжелика Трегуб.

Напомним, довыборы назначены на 8 сентября.

Ранее сообщалось, что мандат Законодательного собрания Нижегородской области по округу №20 освободился в связи со сложением полномочий экс-гендиректора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Алексея Коваленко.

Места в Думу Нижнего Новгорода стали вакантны в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов: Алексея Гойхмана (одномандатный избирательный округ №15), Ивана Карнилина (одномандатный избирательный округ №9), Сергея Каргина (одномандатный избирательный округ №21), Валерия Гельжиниса (одномандатный избирательный округ №16) и Николая Ингликова (одномандатный избирательный округ №24).