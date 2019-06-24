Сосны в Сосновском районе вырубили: глава сельсовета подозревается в превышении должностных полномочий Общество

Сосны в Сосновском районе вырубили: глава сельсовета подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщает СУ СК России по Нижегородской области, следователями возбуждено уголовное дело в отношении главы местного самоуправления сельского совета, подозреваемой в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в сентябре 2018 года подозреваемая отдала заведомо незаконное распоряжение о рубке деревьев отнесенных к категории эксплуатационного леса.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

Напомним, спил деревьев начался в нижегородском парке Пушкина в рамках благоустройства.