Нижегородский трамплин К-60 построен на 60%: минстрой проверил ход работ Общество

Нижегородский трамплин К-60 построен на 60%. Об этом сообщил и.о. министра строительства Нижегородской области Анатолий Молев в ходе выездного совещания 25 июня 2019 года.

Ситуация на площадке: рабочие монтируют металлические конструкции стола разгона, заливают монолитную плиту. В административно-хозяйственном здании уже началась установка перегородок и внутренняя отделка. Готовы основания для судейской и тренерской трибун, начат монтаж конструкций тренерской трибуны. Из четырех опор освещения установлены три.

Строительство идет параллельно в верхней и в нижней части.

"Каких-либо опасений, что до конца года подрядчик не закончит работы, нет. На сегодняшний день физическое выполнение работ составляет около 60%", - сказал Анатолий Молев.

Керамическая лыжня разгона: в конце лета, когда будет готова конструкция трамплина, на нем планируется начать монтаж лыжни импортного производства.

Сроки и средства: государственный контракт на строительство трамплина был заключен в декабре 2018 года. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет 193 млн рублей, деньги выделены из бюджета Нижегородской области. Подрядчик - "Нижегородстройпроект". По условиям контракта, строительство трамплина необходимо завершить до 20 декабря 2019 года.

"Нижегородская школа "летающих лыжников" имеет давнюю историю и богатые традиции. Мы знаем, что спортсмены очень ждут окончания строительства. Важно и то, что в Нижнем Новгороде появится не только новый трамплин, но и вся соответствующая инфраструктура, которая позволит проводить соревнования и тренировки в комфортном режиме. Мы обязательно продолжим работу как по развитию спорта высоких достижений, так и массового спорта", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, проект трамплина К-60 (самый маленький из комплекса трамплинов) получил положительное заключение экспертизы в середине февраля 2018 года.

В состав объекта входят трамплин К-60, административно - бытовое здание, помещения охраны №1, №2, судейская и тренерская трибуны К-60, камера хранения, лестницы наружные, осветительные опоры, сооружения инженерной защиты склона.

В марте 2016 года сообщалось, что строительство части нижегородского трамплинногокомплекса (К-60) вошло в программу развития физкультуры и спорта РФ. Предполагалось, что строительство будет вестись на средства федерального и областного бюджетов в соотношении 50% на 50%.



Проект реконструкции комплекса трамплинов был одобрен еще в марте 2008 года и оценивался в 6,5 млрд рублей. К 2012 году должно было завершиться строительство на пустыре вблизи Гребного канала крытого горнолыжного комплекса, аквапарка, гостиницы, спортивных и развлекательных комплексов. Генеральным застройщиком была выбрана группа компаний "СУ-155". Однако комплекс тогда построен не был.