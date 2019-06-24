Будущему главе регионального минздрава предстоит учесть более 300 предложений нижегородцев Политика

Будущему министру здравоохранения Нижегородской области предстоит учесть более 300 предложений жителей региона - именно столько инициатив по улучшению сферы здравоохранения в настоящее время поступило на портал "Команда Правительства", где идет отбор кандидатур главы министерства.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, голосование за предложения по улучшению сферы здравоохранения на портале "Команда Правительства" продлится до 2 июля 2019 года включительно.

Таким образом у нижегородцев остался один день для подачи инициатив по улучшению сферы здравоохранения. Прием голосов завершится сегодня - 25 июня в 23:59. Однако еще в течение недели, до 2 июля включительно, жители могут голосовать за понравившиеся и более актуальные на их взгляд предложения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что на текущий момент жители оставили на портале более 300 наказов будущему министру здравоохранения региона.

"Нижегородцы могли делиться своими предложениями в четырех блоках: цифровое здравоохранение, формирование ЗОЖ, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и качественное здравоохранение. Предложений неравнодушных жителей по повышению качеству медицинских услуг ожидаемо оказалось больше всего – 207. Будущий министр обязательно должен учесть их в своей работе. Здравоохранение – сфера, которая требует, пожалуй, наибольшего внимания и чуткости от руководителя", - отметил Глеб Никитин.

"Улучшение сферы здравоохранения в Нижегородской области должно быть совместной работой жителей и регионального правительства. Но конечное слово о том, какие изменения необходимы, все же должно быть за гражданами", - заявил заместитель губернатора, руководитель проекта "Команда Правительства" Андрей Бетин.

Предложить идеи или проголосовать за них можно на сайте "Команда Правительства".

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Опыт "Команды Правительства" рекомендован Агентством стратегических инициатив (АСИ) к распространению в другие регионы.