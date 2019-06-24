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Общество

Жилинспекция ограничилась предупреждением по итогам "мусорного" рейда на Бору Нижегородской области

25 июня 2019 15:16  [69] Общество

Жилинспекция ограничилась предупреждением по итогам "мусорного" рейда на Бору Нижегородской области 25 июня 2019 года. Специалисты проверили содержание контейнерных площадок и соблюдение графика вывоза мусора после поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которое было дано на заседании правительства региона 20 июня после Прямой линии президента.

В ходе рейда специалисты ГЖИ посетили три адреса: улица Горького д.62/2 и улица Ленина д. 138 и д.144.

На первой точке основным нарушением было то, что после вывоза мусора и уборки площадки контейнеры не были поставлены под навес, а остались на проезжей части. На двух других адресах претензии возникли к качеству обслуживания мест накопления отходов. После вывоза мусора площадки не были подметены. К устранению нарушений обслуживающая организация приступила сразу же.

"За содержание данной контейнерной площадки отвечает обслуживающая организация. В связи с выявленными мелкими нарушениями мы могли рассмотреть вопрос о привлечении их к административной ответственности, но так как они приступили к уборке во время нашего визита – ограничимся предупреждением. Также отмечу, что штраф за ненадлежащее содержание контейнерных площадок может достигать 80 тысяч рублей", - рассказала начальник Борского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Татьяна Слободянюк.

Всего с начала года специалистами ГЖИ было проведено 515 рейдов по содержанию контейнерных площадок и соблюдению графика вывоза мусора. По фактам выявленных нарушений Госжилинспекцией были наложены административные штрафы на региональных операторов в размере 460 тысяч рублей, на управляющие компании в размере 5,6 млн рублей.

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Теги:
Бор Мусор
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