Жилинспекция ограничилась предупреждением по итогам "мусорного" рейда на Бору Нижегородской области Общество

Жилинспекция ограничилась предупреждением по итогам "мусорного" рейда на Бору Нижегородской области 25 июня 2019 года. Специалисты проверили содержание контейнерных площадок и соблюдение графика вывоза мусора после поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которое было дано на заседании правительства региона 20 июня после Прямой линии президента.

В ходе рейда специалисты ГЖИ посетили три адреса: улица Горького д.62/2 и улица Ленина д. 138 и д.144.

На первой точке основным нарушением было то, что после вывоза мусора и уборки площадки контейнеры не были поставлены под навес, а остались на проезжей части. На двух других адресах претензии возникли к качеству обслуживания мест накопления отходов. После вывоза мусора площадки не были подметены. К устранению нарушений обслуживающая организация приступила сразу же.

"За содержание данной контейнерной площадки отвечает обслуживающая организация. В связи с выявленными мелкими нарушениями мы могли рассмотреть вопрос о привлечении их к административной ответственности, но так как они приступили к уборке во время нашего визита – ограничимся предупреждением. Также отмечу, что штраф за ненадлежащее содержание контейнерных площадок может достигать 80 тысяч рублей", - рассказала начальник Борского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Татьяна Слободянюк.

Всего с начала года специалистами ГЖИ было проведено 515 рейдов по содержанию контейнерных площадок и соблюдению графика вывоза мусора. По фактам выявленных нарушений Госжилинспекцией были наложены административные штрафы на региональных операторов в размере 460 тысяч рублей, на управляющие компании в размере 5,6 млн рублей.