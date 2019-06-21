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Политика

"Тема с контейнерными площадками одна из самых важных в переходе на новую систему обращения с отходами", - Глеб Никитин

20 июня 2019 17:46  [894] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал вопросы о содержании мусорных контейнеров и о ходе реформы обращения с ТКО, которые были заданы на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня 2019 года.

"Если говорить об обращении жителя села Гагино, которое было озвучено в ходе прямой линии с президентом, то мусор с контейнерной площадки на улице Западной был вывезен региональным оператором еще до начала прямой линии в соответствии с графиком. Отмечу, что бочка с мусором на озере Моховое, которая также присутствовала на фото, была самостоятельно установлена жителями. Сейчас она также очищена. Вместо нее планируется рядом с озером разместить нормальный контейнер, из которого отходы будут регулярно вывозиться", - пояснил он.

"Как отметил президент, проблемы в сфере обращения с отходами накапливались очень и очень давно. Сейчас мы в начале пути формирования устойчивой системы в сфере обращения с ТКО. Тема с контейнерными площадками одна из самых важных в переходе на новую систему обращения с отходами. Это своеобразная "витрина" реформы, - считает Глеб Никитин.

"Я как руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" тесно знаком с проблемой. Мы много обсуждаем ее с коллегами на заседаниях. Везде разная ситуация и разные возможности для ее решения, но президент абсолютно правильно подчеркнул, что вне зависимости от того, кто будет нести ответственность за состояние контейнерных площадок, они должны содержаться в порядке. В связи с этим разрабатываются различные механизмы субсидирования таких работ. Это может быть софинансирование за счет средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Есть и другие возможности, чтобы сделать формирующуюся систему более эффективной, например, применение информационных технологий для контроля за вывозом мусора. Такие решения уже применяются в некоторых регионах", - добавил Глеб Никитин.

"Мы провели тщательный анализ ситуации в Нижегородской области. На территории региона существует более 18 500 контейнерных площадок. Вместе с тем количество обустроенных площадок недостаточно. Есть потребность не только в обустройстве, но и дополнительном создании контейнерных площадок – необходимо более 13 000 единиц. Если говорить о контейнерах, то их дополнительно нужно более 26 тысяч единиц. Общая потребность в финансах на эти цели предварительно оценивается в 840 миллионов рублей. Это серьезная сумма, но еще раз подчеркну, что без этой работы крайне сложно добиться положительного результата реформы. Поэтому мы решили из областного бюджета в 2019 году выделить около 400 миллионов рублей. 250 миллионов планируется направить на обустройство контейнерных площадок, 146 миллионов на закупку контейнеров и бункеров. Разработано и типовое решение для контейнерных площадок, чтобы его могли использовать муниципалитеты и не тратили средства на разработку своих проектов", - рассказал глава региона.

Он также напомнил, что ведется контроль за текущей ситуацией. В конце прошлого года начала работу "горячая линия", на которую поступило более 7,6 тысяч звонков, из них около 16,6 тысяч - обращения по вопросам ненадлежащего содержания контейнерных площадок. Все подобные сигналы оперативно проверяются. Областной Госжилинспекцией составлено более 300 протоколов в отношении управляющих компаний и региональных операторов. По этим протоколам наложены административные штрафы на общую сумму более 6 млн рублей.

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