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Общество

Вместо ремонта памятников участникам ВОВ: депутат сельсовета Дальнеконстантиновского района обвиняется в хищении средств

25 июня 2019 16:33  [149] Общество

Депутат сельсовета Дальнеконстантиновского района обвиняется в хищении денег на ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, он предстанет перед судом по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый, депутат, злоупотребляя доверием главы администрации Белозерского сельсовета, заранее не собираясь выполнять работы по договорным обязательствам, совершил хищение муниципальных денежных средств, выделенных на ремонт памятников.

Ущерб составил порядка 100 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

Ранее, директор частной охранной фирмы присвоил у бюджетной организации Богородска 1,3 млн рублей.

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