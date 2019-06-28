Пресс-тур в "Русскую Тосканию" Культура и отдых

Пресс-тур в рамках подготовки к фестивалю "Русская Тоскания" был организован 26 июня 2019 года. Место проведения - акватория и берега живописного озера "Тосканка" (Ворсма).

Фестиваль пройдет 19 - 21 июля. Для гостей будут организованы парад стилизованных лодок "Русская регата", водные прогулки, исторические реконструкции, ярмарочные ряды, обширная детская зона, шатер сказок, творческие мастерские, музыкальная программа, игры и хороводы, вечерний концерт и салют над озером.