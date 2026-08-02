Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж

1 августа в Нижнем Новгороде прошел четвертый Ночной забег в рамках «Столицы закатов» (18+).
На старт вышли более 5,5 тысячи человек, как профессиональных спортсменов, так и любителей бега, которые попробовали свои силы в дистанции на 2,5 или 10 км. Трассы всех дистанций были проложены по Нижневолжской набережной.
Около трети бегунов — гости из других регионов России, подчеркнули в регионально минспорта.
Глава профильного министерства Дмитрий Кабайло отметил, что Ночной забег стал одним из самых узнаваемых спортивных событий региона:
«Здесь особая атмосфера — красота ночного города, музыка на дистанции, поддержка волонтёров. Многие впервые выходят на старт именно здесь. Такие события помогают сделать первый шаг к здоровому образу жизни».
После финиша участников ждали награды, концерт с выступлениями музыкантов и световое шоу, которое можно было увидеть на стенах Кремля.
Событие отвечает целям государственной программы «Спорт России», направленной на развитие массового спорта и вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой. Программа действует по поручению президента РФ Владимир Путина.
Фото: Александр Воложанин
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