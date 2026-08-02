Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Главные новости
02 августа 2026 12:09
Перечень опасных инвазивных растений утвердили в Нижегородской области
01 августа 2026 17:52
Патриарх Кирилл назвал создание ядерной бомбы в Сарове божьей милостью
01 августа 2026 12:12
«Чайка» проведет тестовый матч на «Volga Арене» 7 сентября
01 августа 2026 10:51
Что изменится в России с 1 августа 2026: пенсии, налоги и льготы
01 августа 2026 09:00
Модель «семейного дома» создадут на базе Городецкого детского дома
Последние новости
03 августа 2026 10:42
Семь лет колонии получил виновник смертельного ДТП в Борском районе
03 августа 2026 10:27
Нижегородцы смогут прожить без дохода в среднем 4,4 месяца
03 августа 2026 10:11
Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области
03 августа 2026 09:55
Четыре рейса задержали в нижегородском аэропорту 3 августа
03 августа 2026 09:40
Глеб Никитин проверил строительство гостиницы на набережной Городца
Спорт

Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж

03 августа 2026 09:56 Спорт

1 августа в Нижнем Новгороде прошел четвертый Ночной забег в рамках «Столицы закатов» (18+).

На старт вышли более 5,5 тысячи человек, как профессиональных спортсменов, так и любителей бега, которые попробовали свои силы в дистанции на 2,5 или 10 км. Трассы всех дистанций были проложены по Нижневолжской набережной.

Около трети бегунов — гости из других регионов России, подчеркнули в регионально минспорта.

Глава профильного министерства Дмитрий Кабайло отметил, что Ночной забег стал одним из самых узнаваемых спортивных событий региона:

«Здесь особая атмосфера — красота ночного города, музыка на дистанции, поддержка волонтёров. Многие впервые выходят на старт именно здесь. Такие события помогают сделать первый шаг к здоровому образу жизни».

После финиша участников ждали награды, концерт с выступлениями музыкантов и световое шоу, которое можно было увидеть на стенах Кремля.

Событие отвечает целям государственной программы «Спорт России», направленной на развитие массового спорта и вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой. Программа действует по поручению президента РФ Владимир Путина.

Фото: Александр Воложанин

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026
Ночной забег 2026

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бег забег Спорт
Поделиться:
Последние фоторепортажи
Тысячи паломников в Дивееве: как прошел праздник обретения мощей Серафима Саровского
02 августа 2026 12:25
Тысячи паломников в Дивееве: как прошел праздник обретения мощей Серафима Саровского
15 фото
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 фото
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
18 фото
Болельщики «Зенита» и «Спартака» на матче за Суперкубок России — фото
19 июля 2026 08:20
Болельщики «Зенита» и «Спартака» на матче за Суперкубок России — фото
9 фото
Фоторепортаж: бронепробег «Дорога мужества» побывал в Нижнем Новгороде
18 июля 2026 15:28
Фоторепортаж: бронепробег «Дорога мужества» побывал в Нижнем Новгороде
12 фото
Разминка «Спартака» перед игрой с «Зенитом» в Нижнем Новгороде: фото
17 июля 2026 19:14
Разминка «Спартака» перед игрой с «Зенитом» в Нижнем Новгороде: фото
12 фото
Главная  |  Разделы сайта  |  Фоторепортажи
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных