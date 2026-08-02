Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж Спорт

1 августа в Нижнем Новгороде прошел четвертый Ночной забег в рамках «Столицы закатов» (18+).

На старт вышли более 5,5 тысячи человек, как профессиональных спортсменов, так и любителей бега, которые попробовали свои силы в дистанции на 2,5 или 10 км. Трассы всех дистанций были проложены по Нижневолжской набережной.

Около трети бегунов — гости из других регионов России, подчеркнули в регионально минспорта.

Глава профильного министерства Дмитрий Кабайло отметил, что Ночной забег стал одним из самых узнаваемых спортивных событий региона:

«Здесь особая атмосфера — красота ночного города, музыка на дистанции, поддержка волонтёров. Многие впервые выходят на старт именно здесь. Такие события помогают сделать первый шаг к здоровому образу жизни».

После финиша участников ждали награды, концерт с выступлениями музыкантов и световое шоу, которое можно было увидеть на стенах Кремля.

Событие отвечает целям государственной программы «Спорт России», направленной на развитие массового спорта и вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой. Программа действует по поручению президента РФ Владимир Путина.

Фото: Александр Воложанин