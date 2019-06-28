"Лебединый рай" благоустроят в Выксе Нижегородской области Культура и отдых

Парк культуры и отдыха "Лебединый рай" благоустроят в Выксе Нижегородской области. В пресс-службе правительства региона напомнили, что в прошлом году проект стал победителем всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". На его реализацию город получил грант в размере 100 млн рублей.

"Парк "Лебединый рай" уже является центром общественной жизни города, а благоустройство позволит еще больше насытить его территорию смыслами. И сейчас главная задача, которая стоит перед органами местного самоуправления - очень тщательно следить за реализацией проекта. Победа в конкурсе обязывает к тому, чтобы все работы были выполнены на высоком уровне", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Что будет сделано: преобразится входная группа в парк, будет отремонтирована танцплощадка. Она превратится в многофункциональный амфитеатр, где будут проходить праздники и концерты. Также там можно будет играть в баскетбол, волейбол и теннис. Зимой же площадка может быть переоборудована в каток.

На набережной Верхнего пруда будет благоустроена набережная. Тротуар выложат брусчаткой, появятся смотровые площадки и велороллерные дорожки. Также будут оборудованы подходы к воде и благоустроена пляжная зона. Появится современно освещение, лавочки и урны.

Сроки: завершить благоустройство выксунского парка должны в ноябре 2019 года.

Напомним, в 2018 году четыре города Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". В городе-победителе Семенове началось благоустройство улицы Заводской.

В 2019 году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали четыре города. Это Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта в этот раз составила249 миллионов рублей. К преображению этих общественных пространств приступят в 2020 году.