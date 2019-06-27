Движение транспорта будет временно ограничено в районе Стрелки в Нижнем Новгороде 28-30 июня Культура и отдых

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Движение транспорта будет временно ограничено в районе Стрелки в Нижнем Новгороде 28-30 июня 2019 года. Изменения связаны с церемонией вручения государственной премии "Инновация".

В частности, 28, 29 и 30 июня с 19:00 до 23:00 будет временно ограничено движение транспорта по улице Стрелка (на участке от улицы Совнаркомовская до улицы Стрелка дома 3А).

Ранее сообщалось, что территорию пакгаузов на Стрелке задействуют для проведения двух фестивалей и организуют там концертный зал под открытым небом.

В течение трех дней в рамках международного фестиваля искусств "Стрелка" здесь пройдут два гала-концерта с участием оперных звезд. Артисты исполнят арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Сен-Санса и Бизе.

Перед нижегородцами выступят:

- лауреат международного конкурса им. Рахманинова, дирижер Артем Абашев

- лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска" заслуженная артистка России сопрано Надежда Павлова (Россия)

- победитель конкурса им.Марии Каллас - баритон Димитриос Тилякос (Греция)

- солистка оперного театра "Колон" - меццо-сопрано Гуадалупе Барриентос (Аргентина)

- солист Большого театра тенор Борис Рудак (Беларусь).