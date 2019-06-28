Глеб Никитин поздравил Юрия Арсентьева с официальным вступлением в должность главы регионального ГУ МВД Политика

Юрий Арсентьев Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Юрия Арсентьева с официальным вступлением в должность руководителя регионального ГУ МВД РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Юрия Арсентьева 27 июня представил личному составу нижегородского ГУ МВД РФ заместитель министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев.

Представляя начальника регионального главка, Аркадий Гостев подчеркнул, что "Юрию Арсентьеву присущи продуманность принятых решений и чуткое отношение к личному составу". Заместитель министра выразил уверенность, что на новой должности Юрий Арсентьев сможет добиться высоких результатов, положительно влияющих на оперативную обстановку в регионе.

В ответном слове генерал-майор полиции Юрий Арсентьев поблагодарил руководство министерства внутренних дел за оказанное доверие. Он отметил, что в Главном управлении достаточно высококлассных сотрудников, способных выполнять возложенные задачи. Нижегородские полицейские обладают хорошими традициями, которые необходимо поддерживать и развивать.

Глеб Никитин поблагодарил сотрудников регионального главка за их работу. Губернатор отметил неоценимый вклад сотрудников правоохранительных органов в проведение в Нижнем Новгороде в 2018 году Чемпионата мира по футболу и других общественно-важных мероприятий всероссийского и международного масштаба. Глеб Никитин выразил надежду, что с новым руководителем профессионализм личного состава ГУ МВД РФ по Нижегородской области вырастет, а эффективность работы будет неуклонно расти.

"Нижегородская область - это территория повышенной ответственности для сотрудников органов внутренних дел. Нижний Новгород – самый близкий к столице город-миллионник, насыщенный значимыми мероприятиями российского и международного масштаба. В регионе расположено большое количество стратегически значимых для страны промышленных объектов. Поэтому снижение уровня преступности и обеспечение правопорядка – первоочередная задача для всех уровней власти. Отрадно, что исполнительная власть и органы внутренних дел Нижегородской области традиционно плотно сотрудничают в борьбе с правонарушениями. Первоочередными задачами здесь я считаю борьбу с организованной преступностью и с коррупцией. Уверен, что под руководством Юрия Арсентьева нижегородское ГУ МВД будет успешно решать поставленные перед подразделением задачи", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что экс-глава регионального ГУ МВД Юрий Кулик освобожден от должности в начале апреля 2019 года указом президента РФ. Юрий Кулик возглавлял управление с сентября 2017 года. До этого он был начальником УМВД России по Тамбовской области.

СПРАВКА:

Генерал-майор полиции Юрий Арсентьев родился в 1961 году в Мордовской АССР. На службу в органы внутренних дел поступил в мае 1981 года в УВД Сахалинской области.

2 декабря 2013 года возглавляет МВД Мордовии. В конце минувшего года истек пятилетний срок его полномочий.

Юрию Арсентьеву присвоено специальное звание "генерал-майор полиции", также он является кандидатом юридических наук, имеет квалификационное звание "Мастер".

Юрий Арсентьев женат, у него есть сын.